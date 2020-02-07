Українські спортсмени змушені виступати в РФ, бо не мають вибору – Бородянський

Щоб ефективно боротися за медалі у світі, українські спортсмени повинні виступати, зокрема, і на території держави-агресора.

Таку позицію висловив міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський. Він зазначив, що потрібно розрізняти виступи спортсменів за кордоном, зокрема і в Російській Федерації, і виступи артистів. Адже у спортсменів немає вибору у цій ситуації:

– У них є вибір, отримувати бали або не отримувати. Якщо спортсмен не виступає за кордоном, він автоматично позбавляється балів. Це обмежує його можливості боротися за медалі.

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Міністр також додав, що це питання стосується не тільки України і Росії, а всіх міжнародних кейсів, пов’язаних з конфліктами між державами.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України вирішив відправити декількох спортсменок на змагання з художньої гімнастики, які відбуваються в РФ.

Раніше Факти ICTV писали, що гімнастка Євгенія Асонова зірвалася з 8-метрової висоти та зламала хребет.