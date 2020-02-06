21-летняя чемпионка мира по гимнастике госпитализирована после попытки суицида

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солатова хотела покончить с собой.

21-летнюю спортсменку госпитализировали в одну из московских клиник после попытки суицида.

— В столичную больницу 5 февраля доставлена ​​21-летняя А. Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки диагностировали булимию. Сейчас пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травмы не сообщает, – заявили в оперативной службе.

Сейчас следователи проводят по данному факту проверку.

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Кроме четырех золотых наград с чемпионатов мира в активе Солдатовой еще три серебра и одна бронза. На чемпионатах Европы кроме трех золотых медалей она завоевала еще четыре серебряные.

Ранее Факты ICTV писали, что на турнире в Риге гимнастка сорвалась с 8-метровой высоты.

Источник: Агентство городских новостей Москва

Фото: Aleksandra Soldatova