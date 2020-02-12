Мальдини хочет, чтобы Шевченко возглавил Милан – Calciomercato

Итальянский Милан рассматривает кандидатуру главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко на должность наставника россонери.

Вариант с назначением 43-летнего украинского специалиста на пост коуча команды лично поддерживает технический директор клуба и экс-партнер Шевченко по команде Паоло Мальдини.

Сейчас Милан активно ищет тренера, который сменит Стефано Пиоли на сезон-2020/21.

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В октябре 2019 ряд СМИ писали о возможном назначении Шевченко в Милане. Среди условий украинца была возможность совмещения работы в клубе и в сборной Украины по футболу, которую он сейчас возглавляет.

Шевченко защищал цвета Милана с 1999 года по 2006 год, в сезоне-2008/09 россонери его арендовали у Челси.

Сейчас Милан после 23 туров занимает десятую строчку, имея в активе 32 очка. В следующем туре Милан на Сан-Сиро примет Торино. Игра состоится 17 февраля.

Напомним, Милан вырвал у Торино путевку в полуфинал Кубка Италии.