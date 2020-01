Милан прошел в полуфинал Кубка Италии, победив в 1/4 турнира Торино со счетом 4:2.

Милан открыл счет на 12 минуте усилиями Бонавентуры, но еще до перерыва Торино сравнял счет. Сделал это Бремера – 1:1.

Этот же футболист вывел команду из Турина вперед во второй половине игры на 71 минуте – 1:2.

Милан был близок к вылету из Кубка Италии, но гол Чалханоглу на 90+1 минуте перевел игру в овертайм – 2:2.

В дополнительное время “россонери” оказались сильнее, Чалханоглу и Ибрагимович оформили убедительную победу – 4:2.

Look at Ibrahimović’s movement & how he asks for the ball man! 👑❤️🖤

Piatek just waits for it then falls… pic.twitter.com/RiB5dBv59m

— Ⅲ (@Semprista) January 29, 2020