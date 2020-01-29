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Факты / Спорт

Милан вырвал у Торино путевку в полуфинал Кубка Италии

Милан прошел в полуфинал Кубка Италии, победив в 1/4 турнира Торино со счетом 4:2.

Милан открыл счет на 12 минуте усилиями Бонавентуры, но еще до перерыва Торино сравнял счет. Сделал это Бремера – 1:1.

Этот же футболист вывел команду из Турина вперед во второй половине игры на 71 минуте – 1:2.

Милан был близок к вылету из Кубка Италии, но гол Чалханоглу на 90+1 минуте перевел игру в овертайм – 2:2.

В дополнительное время “россонери” оказались сильнее, Чалханоглу и Ибрагимович оформили убедительную победу – 4:2.

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В 1/2 свои путевки уже завоювали также Ювентус и Наполи. Имя последнего полуфиналиста станет известно завтра, в поединке между Интером и Фиорентиной.

Как известно, швед Златан Ибрагимович стал игроком итальянского Милана 27 декабря 2019.

Фото: AC Milan

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