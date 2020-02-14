ПСЖ на первом месте в рейтинге финансово стабильных клубов, Шахтер в топ-30

Компания Soccerex составила рейтинг топ-100 самых финансово стабильных клубов планеты. При расчете индекса учитывались следующие показатели: трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства, потенциальные инвестиции и чистая задолженность.

Возглавил рейтинг французский ПСЖ с индексом 5.32. В тройку также попали Манчестер Сити (5.20) и мюнхенская Бавария (3.89).

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Топ-10 самых финансово финансово стабильных клубов:

1. ПСЖ – 5,32

2. Манчестер Сити – 5.20

3. Бавария – 3.89

4. Тоттенхэм Хотспур – 3.45

5. Реал Мадрид – 3.33

6. Арсенал – 3.15

7. Челси – 2.90

8. Ливерпуль – 2.61

9. Ювентус – 2.20

10. Боруссия Дортмунд – 2.15

Донецкий Шахтер занял в рейтинге 30 место с рейтингом 1.05. Состав горняков оценили в €137.4 млн, а активы клуба – €169.8 млн. Потенциальное инвестирование владельца клуба оценено в €169 млн.

В исследовании компания Soccerex использовала данные УЕФА, Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt и Hoovers.

Также Факты ICTV писали, что ПСЖ готов платить Килиана Мбаппе €50 млн в год.

Источник: Soccerex