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Факты / Спорт

ПСЖ на первом месте в рейтинге финансово стабильных клубов, Шахтер в топ-30

Компания Soccerex составила рейтинг топ-100 самых финансово стабильных клубов планеты. При расчете индекса учитывались следующие показатели: трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства, потенциальные инвестиции и чистая задолженность.

Возглавил рейтинг французский ПСЖ с индексом 5.32. В тройку также попали Манчестер Сити (5.20) и мюнхенская Бавария (3.89).

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Топ-10 самых финансово финансово стабильных клубов:

  • 1. ПСЖ – 5,32
  • 2. Манчестер Сити – 5.20
  • 3. Бавария – 3.89
  • 4. Тоттенхэм Хотспур – 3.45
  • 5. Реал Мадрид – 3.33
  • 6. Арсенал – 3.15
  • 7. Челси – 2.90
  • 8. Ливерпуль – 2.61
  • 9. Ювентус – 2.20
  • 10. Боруссия Дортмунд – 2.15

Донецкий Шахтер занял в рейтинге 30 место с рейтингом 1.05. Состав горняков оценили в €137.4 млн, а активы клуба – €169.8 млн. Потенциальное инвестирование владельца клуба оценено в €169 млн.

В исследовании компания Soccerex использовала данные УЕФА, Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt и Hoovers.

Также Факты ICTV писали, что ПСЖ готов платить Килиана Мбаппе €50 млн в год.

Источник: Soccerex

Фото: Dreamstime

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