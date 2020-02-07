С Ливерпуля сняли обвинения по делу о шпионаже и краже данных Сити

Футбольная ассоциация Англии (FA) закрыла расследование Ливерпуля по делу о взломе скаутской системы Манчестер Сити.

Руководство Манчестер Сити пыталось доказать, что представители мерсисайдцев взломали компьютерную базу данных с отчетами скаутов.

— Мы внимательно изучили полученные доказательства с обеих сторон. Было принято решение не давать ход этому делу из-за давности обвинения и договоренности сторон. Решение о расследовании может быть пересмотрено, если появятся новые факты или информация, – говорится в заявлении Ассоциации.

Ливерпуль заплатил Манчестер Сити 1 млн фунтов стерлингов компенсации после обвинений, предъявленных еще в 2013 году.

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Напомним, в 2013 году горожане наняли экспертов по компьютерному шпионажу и установили, что их систему сломали. За год до инцидента на работу в Ливерпуль из Сити перешло три скауты, которые более сотни раз входили в систему Сити Scout7.

К слову, футболисты Ливерпуля получат почти €5 млн в случае победы в АПЛ.