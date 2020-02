Клубы АПЛ потратили больше всех: ФИФА опубликовал отчет январских трансферов

Официальный сайт ФИФА опубликовал финансовый отчет трансферов, которые были осуществлены в январе в топ-5 европейских чемпионатах.

В документе сообщается, что в течение зимнего трансферного окна в мире было осуществлено 4108 сделок, что превышает аналогичный показатель за январь 2019 на 6,6%.

Общая сумма, потраченная на трансферы в январе 2020 года, составила $1,15 млрд – это на 4,3% больше прошлогодней суммы ($1,10 млрд).

Клубы топ-5 европейских лиг (АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1) осуществили 14,1% всех мировых трансферов, но при этом на долю этих команд приходится 71,8% общей потраченной суммы.

