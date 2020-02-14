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Факты / Спорт

ПСЖ готов платить Мбаппе €50 млн в год

Действующий чемпион Франции ПСЖ готов предложить своему звездному форварду Килиана Мбаппе новый контракт.

Сейчас футболистом активно продолжает интересоваться мадридский Реал. Сливочные надеются, что француз захочет покинуть состав парижан и не будет продлевать контракт с ПСЖ, который рассчитан до лета 2022 года.

Таким образом, летом 2021 Мбаппе можно будет купить за €100 млн.

Чтобы не потерять 21-летнего игрока ПСЖ готов предложить футболисту новый контракт с зарплатой €50 млн в год. Сейчас годовой заработок Килиана в клубе составляет €15 млн.

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В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 28 матчей в составе парижан, в которых забил 24 мяча и отдал 15 результативных передач.

В чемпионате Франции ПСЖ идет на первой строчке турнирной таблицы, имея в активе 61 пункт.

Напомним, Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира.

Источник: AS

Фото: Getty Images

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