В России хотят всех боксеров проверять на наркотики

После того, как у двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили в анализах обнаружили следы кокаина организация Трезвая Россия требует от Федерации бокса РФ провести внеплановую проверку всех членов национальной сборной. Самого Кушиташвили отстранить от бокса навсегда.

— Сегодня, когда мы увидели, что наркотики ему никто не подбрасывал, что они у него в крови – это очень позорное явление для российского бокса. Мы требуем, чтобы его исключили из олимпийской сборной, а также чтобы к нему были применены самые жесткие санкции и пожизненная дисквалификация из бокса, – заявил глава Трезвой России Султан Хамзаев.

По словам Хамзаева, чтобы подобное не повториться следует проверять всех боксеров на наркотики.

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Кушиташвили задержали 3 февраля в Москве по подозрению в хранении наркотиков. Во время задержания боксер ударил одного из солдат Росгвардии, а позже во время обыска у него обнаружили кокаин. Суд отправил Кушиташвили под арест.

Адвокат боксера считает, что кокаин могли подсыпать спортсмену в напиток.

Напомним, WADA лишило Россию возможности участвовать в международных соревнованиях на ближайшие четыре года.

Источник: 360