PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Провокация! В России прокомментировали информацию об отстранении от ЧМ-2022

Президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022 года. После того, как крупнейший арабский телеканал BeIN Sports сообщил, что WADA известило Россию о невозможности ее участия в Мундиале в Катаре.

Колосков назвал эту информацию провокацией и мутью.

— Очередная муть, которая начинает бродить время от времени. WADA не может кого-то не допустить, такие решения находятся в компетенции международной федерации футбола. Когда ФИФА сделает какое-то заявление, будет какой-то смысл комментировать данную информацию. Чем больше мы будем комментировать всякую чушь, тем больше у нас будет проблем. Очередная банальная провокация, – сказал Колосков.

В ФИФА, УЕФА и РУСАДА не подтвердили информацию о запрете России участвовать в ЧМ-2022.

Читайте: Решение WADA по России: смогут ли россияне сыграть на Евро-2020 и ЧМ-2022

Напомним, репортер арабского телеканала BeIN Sports заявил, что WADA решило отстранить сборную России от участия в ЧМ-2022.

Источники: Чемпионат, ТАСС

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка