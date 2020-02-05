Президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022 года. После того, как крупнейший арабский телеканал BeIN Sports сообщил, что WADA известило Россию о невозможности ее участия в Мундиале в Катаре.

Колосков назвал эту информацию провокацией и мутью.

— Очередная муть, которая начинает бродить время от времени. WADA не может кого-то не допустить, такие решения находятся в компетенции международной федерации футбола. Когда ФИФА сделает какое-то заявление, будет какой-то смысл комментировать данную информацию. Чем больше мы будем комментировать всякую чушь, тем больше у нас будет проблем. Очередная банальная провокация, – сказал Колосков.

В ФИФА, УЕФА и РУСАДА не подтвердили информацию о запрете России участвовать в ЧМ-2022.

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Напомним, репортер арабского телеканала BeIN Sports заявил, что WADA решило отстранить сборную России от участия в ЧМ-2022.