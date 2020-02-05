Решение WADA по России: смогут ли россияне сыграть на Евро-2020 и ЧМ-2022

Самый большой арабский спортивный канал BeIN Sports заявил, что WADA уведомило Россию о невозможности ее сборной участвовать в чемпионате мира по футболу в 2022 году.
Ранее WADA лишило возможности российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях на ближайшие четыре года. Решение было принято единогласно на заседании исполкома организации в Лозанне.
Также WADA запретило посещать международные турниры госслужащим РФ и руководству Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета страны. А в течение четырех лет РФ не сможет подавать заявки на проведение международных соревнований.
На какие турниры распространяется решение WADA по России?
- Летняя Олимпиада – 2020 в Токио
- Зимняя Олимпиада – 2022 в Пекине
- ЧМ по футболу – 2022 в Катаре
- Универсиада-2021
- Универсиада-2023
Россия пропустит ЧМ-2022 в Катаре, а если сборной все же позволят участвовать в турнире, то она поедет без флага и гимна. На Олимпиаду-2020 россияне если и поедут, то без флага.
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Однако окончательное решение об участии России в ЧМ-2022 в случае ее успешной квалификации на турнир будет принимать ФИФА. При этом WADA только дает рекомендации в этом вопросе.
На какие турниры не распространяется решение WADA?
- Евро-2020 по футболу
- Чемпионаты Европы
- Кубки мира
Сборная России сыграет на Евро-2020 с флагом и гимном, а Санкт-Петербург останется среди двенадцати городов, которые примут турнир. Почему так? – Все просто. Региональные федерации, к которым относится УЕФА, не обязаны следовать решениям Всемирного антидопингового агентства.
На чемпионатах Европы, Кубках мира и других менее крупных стартах россияне будут допускаться к участию.
Напомним, Московской антидопинговой лаборатории запрещено проводить анализ образцов крови по программе Биологический паспорт спортсмена. WADA временно приостановило действие лицензии.