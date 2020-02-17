Сергей Левчук возглавит Государственное агентство спорта

Сергей Левчук победил в конкурсе на должность руководителя Государственного агентства по вопросам спорта. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Всего в конкурсе на должность руководителя участвовало 27 кандидатов.

— Скоро должно появиться созданное Государственное агентство спорта и будет назначен его руководитель. В конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов. Победителем конкурса признан Сергей Левчук, – написал Бородянский в своем Telegram-канале.

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Среди основных приоритетов Госагентства спорта министр выделил: качественную подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио, реформы спорта, подготовку и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону, которые пройдут в этом году в Киеве и обеспечения качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря.

Сергей Левчук – является президентом Украинской федерации каратэ.

Также Факты ICTV писали, что Манчестер Сити будет оспаривать свою двухлетнюю дисквалификацию в еврокубках в CAS и готовит компромат на Ювентус и ПСЖ.

Источник: Володимир Бородянський