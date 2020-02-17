Сергій Левчук очолить Державне агентство спорту

Сергій Левчук переміг у конкурсі на посаду керівника Державного агентства спорту. Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Всього у конкурсі на посаду керівника брало участь 27 кандидатів.

— Незабаром має з’явитися новостворене Державне агентство спорту та буде призначений його очільник. У конкурсі на цю посаду взяли участь 27 кандидатів. Переможцем конкурсу визнано Сергія Левчука, – написав Бородянський у своєму Telegram-каналі.

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Серед основних пріорітетів Держагенства спорту міністр виокремив: якісну підготовку до Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо, реформи спорту, підготовку та проведення чемпіонатів Європи з художньої гімнастики та бадмінтону, що пройдуть цього року в Києві, та забезпечення якісної та прозорої роботи Укрспортзабезпечення та системи закупівлі спортивного інвентаря.

Сергій Левчук є президентом Української федерації карате.

Також Факти ICTV писали, що новим головою Держкіно стала заступниця запорізького губернатора Марина Кудерчук.

Джерело: Володимир Бородянський