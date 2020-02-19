УЕФА проведет новое расследование против Манчестер Сити из-за спонсоров в Абу-Даби

Манчестер Сити может столкнуться с еще одним расследованиями со стороны УЕФА, которые собираются исследовать спонсорские соглашения горожан с 2016 года.

В частности, УЕФА планирует исследовать контракт Манчестер Сити с титульным спонсором – авиакомпанией Etihad Airways, которая принадлежит шейху из правящей семьи эмирата Абу-Даби Мохаммеду бин-Зайед аль-Нахайяну, брату шейха Мансура бин-Зайед аль-Нахайяна, который является владельцем Манчестер Сити.

УЕФА подозревает, что его связь с арабскими компаниями ставит под сомнение подлинность контракта клуба с Etihad Airways в период с 2016 по 2018 год.

Организация хочет выяснить, соответствуют ли сделки между клубом и авиакомпанией рыночной стоимости, или же владелец Сити вкладывал деньги в клуб под видом коммерческого спонсорства.

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В финансовых документах говорится, что в сезоне-2015/16 в контракте горожан с авиакомпанией была указана сумма в размере £67,5 млн, но на самом деле компания выплатила всего около £8 млн, а остальная сумма была переведена со стороны другой компании шейха. Суммарная сумма переводов составила $640 млн.

Выявление новых финансовых махинаций станет серьезным препятствием для манкунианцев в Спортивном арбитражном суде (CAS) при обжаловании вердикта о дисквалификации с еврокоубкив.

Ранее УЕФА отстранил Сити на два года от еврокубков и оштрафовал на €40 млн. Это решение было принято после анализа финансовых отчетов за период с 2012 по 2016 год.