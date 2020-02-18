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Факты / Спорт

Где смотреть Шахтер — Бенфика

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА Шахтер Донецк сыграет с Бенфикой. Матч пройдет 20 февраля в Харькове на стадионе ОСК Металлист.

Начало матча в 19.55.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1. Также игру можно будет посмотреть на белорусском канале Беларусь 5 и на российском телеканале Матч Футбол.

Читайте: Шахтер — Бенфика: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Для Шахтера и Бенфики это будет третья встреча команд в еврокубках. В 2007 году команды встречались на стадии группового этапа Лиги чемпионов, тогда команды одержали по победе.

Ответный матч команд состоится 27 февраля в Лиссабоне на стадионе Эштадиу да Луж.

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и календарем Лиги Европы-2020/21.

Фото: Dreamstime

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