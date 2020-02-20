Манчестер Сити еще может сыграть в сезоне 2020/21 в Лиге чемпионов, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию от УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Горожане собираются подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. На время слушания Сити может попросить приостановить решение УЕФА до окончательного рассмотрения жалобы.

— Это очень вероятно и практически наверняка, что Сити будет добиваться временного прекращения запрета от CAS. Сейчас это единственный способ добиться прекращения дисквалификации, поскольку в апелляции суда в Лозанне является исключительное право согласно Уставу УЕФА, – считает спортивный юрист Джон Мерзад.

View this post on Instagram A post shared by Manchester City (@mancity) on Jan 16, 2020 at 8:28am PST

Еще один способ, которым может воспользоваться Ман Сити – это ускорение рассмотрения дела, чтобы успеть к старту жеребьевки Лиги чемпионов следующего сезона, но тогда обе стороны будут иметь мало времени на подготовку.

— Временное приостановление бана более вероятно, поскольку это даст Сити уверенность при подготовке к полноценным слушаниям без риска пропустить Лигу чемпионов-2020/21. Это было бы просчитанной ставкой, хотя в случае неудачи нормальный судебный процесс не начнется до конца полного цикла ЛЧ, – заявил редактор издания International Sports Law Journal Кристофер Флэнаган.

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Эксперты единогласны во мнении, что при обычном ходе дела Спортивный арбитражный суд запустит рассмотрение апелляции Манчестер Сити не раньше начала 2021 года.

Напомним, 14 февраля стало известно, что УЕФА отстранил Манчестер Сити от еврокубков на 2 года за нарушение правил финансового фэйр-плей. Горожане нарушили правила лицензирования, значительно завышая спонсорские доходы в отчетах в период с 2012 по 2016 годы.