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Факты / Спорт

EA Sports анонсировал появление Кубка Либертадорес в FIFA 20

Разработчики видеоигр EA Sports анонсировали появление в симуляторе FIFA 20 Копа Либертадорес – турнира аналога Лиги чемпионов УЕФА среди лучших команд Южной Америки.

— Страсть. Напряжение. Драматизм. Проникнитесь наэлектризованной атмосферой, когда в FIFA 20 начнется Кубок Либертадорес – уже 3 марта!, – говорится в официальном сообщении EA Sports.

Бесплатное обновление с Копа Либертадорес выйдет в марте на PlayStation®4, Xbox One и ПК.

Читайте: Ван Бастена убрали из FIFA 20 за нацистское приветствие в эфире

Напомним, действующим победителем турнира Копа Либертадорес является бразильский Фламенго, который в финале обыграл предыдущего триумфатора аргентинский Ривер Плейт.

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