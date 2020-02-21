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Факти / Спорт

EA Sports анонсував появу Кубка Лібертадорес у FIFA 20

Розробники відеоігор EA Sports анонсували появу у симуляторі FIFA 20 Копа Лібертадорес – турніру аналогу Ліги чемпіонів УЄФА серед найкращих команд Південної Америки.

— Пристрасть. Напруга. Драматизм. Проникніться наелектризованої атмосферою, коли в FIFA 20 почнеться Кубок Лібертадорес – вже 3 березня!, – йдеться в офіційному повідомленні EA Sports.

Безкоштовне оновлення з Копа Лібертадорес вийде у березні на PlayStation®4, Xbox One та ПК.

Читайте: Ван Бастена прибрали з FIFA 20 за нацистське вітання в ефірі

Нагадаємо, чинним переможцем турніру Копа Лібертадорес є бразильський Фламенго, який у фіналі обіграв попереднього тріумфатора аргентинський Рівер Плейт.

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