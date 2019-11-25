Бразильский Фламенго провел чемпионский парад на улицах Рио-де-Жанейро.

23 ноября Фламенго во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Либертадорес, обыграв в финале аргентинский Ривер Плейт со счетом 2:1. А на следующий день за четыре тура до окончания чемпионата Бразилии клуб оформил чемпионство во внутреннем чемпионате.

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Отпраздновать триумф вместе с командой на улицы Рио вышли более миллиона фанатов.

Однако празднование болельщиков вылилось в массовые столкновения с полицией. Фанаты устроили драку с полицейскими, бросали в стражей порядка брущатку и бутылки. В ответ полиция применила слезоточивый газ, а также била фанатов резиновыми дубинками.

Фламенго в седьмой раз в истории выиграл чемпионат Бразилии.

Напомним, в прошлом году обладателем трофея Копа Либертадорес стал аргентинский Ривер Плейт.