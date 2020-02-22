Барселона принимала Эйбар в рамках матча 25-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Барселоне на стадионе Камп Ноу и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0.

Начало разгрому положил Лионель Месси на 14-й минуте. Аргентинец продемонстрировал великолепную индивидуальную технику, ворвался в штрафную и без шансов для голкипера пробил. На 37-й минуте Артуро Видаль выкатил мяч на Лео и тот отправил его в нижний угол ворот.

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А хет-трик Месси оформил уже через три минуты. Мяч рикошетом пролетел мимо всех, кроме Месси, который с близкого расстояния расстрелял сетку ворот оппонентов.

На этом форвард не остановился и за три минуты до конца основного времени оформил покер.

На 89-й минуте феерию Барселоны имени Месси разбавил Артур, который довел счет до неприличного.

Сейчас Барселона занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 55 очков. Эйбар (24) идет шестнадцатым.

Напомним, в 27-м туре чемпионата Англии Челси на Стэмфорд Бридж обыграл Тоттенхэм Хотспур.