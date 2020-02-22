Барселона приймала Ейбар в рамках матчу 25-го туру іспанської Прімери. Зустріч пройшла у Барселоні на стадіоні Камп Ноу і завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 5:0.

Початок розгрому поклав Ліонель Мессі на 14-й хвилині. Аргентинець продемонстрував чудову індивідуальну техніку, увірвався в штрафну, і без шансів для голкіпера пробив. На 37-й хвилині Артуро Відаль викотив м’яча на Лео і той відправив його у нижній кут воріт.

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А хет-трик Мессі оформив вже через три хвилини. М’яч рикошетом пролетів повз усіх, окрім Мессі, який з близької відстані розстріляв сітку воріт опонентів.

На цьому форвард не зупинився і за три хвилини до кінця основного часу оформив покер.

На 89-й хвилині феєрію Барселони імені Мессі розбавив Артур, який довів рахунок до непристойного.

Наразі Барселона посідає першу сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи в активі 55 очок. Ейбар (24) йде шістнадцятим.

Нагадаємо, у 27-му турі чемпіонату Англії Челсі на Стемфорд Брідж обіграв Тоттенгем Готспур.