В рамках 27-го тура английской премьер-лиги Челси принимал дома Тоттенхэм. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж и завершилась со счетом 2:1.

Игроки Челси начали игру уверенно и уже на 15-й минуте открыли счет в матче.

Оливье Жиру получил прекрасную передачу возле штрафного и пробил по воротам, однако голкипер не поддался. Второй удар – в штангу, после чего мяч вновь попал к Жиру, который отправил его в правый нижний угол.

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Второй тайм также ознаменовался хорошим началом для Челси. На 48-й минуте возле штрафной Тоттенхэма разыграли быструю комбинацию, которая завершилась на Маркосе Алонсо. Он отправил мяч в правый нижний угол ворот.

Завершился матч Челси – Тоттенхэм на достаточно интересной ноте. Антонио Рудигер пытался перекрыть нападающего, но после удара мяч отскочил от его ноги прямо в створ ворот.

Это поражение от Челси для Тоттенхэма стало уже четвертым подряд в очных встречах.

К слову, появился прогноз букмекеров на матч Челси – Бавария, который состоится 25 февраля на стадионе Стэмфорд Бридж.