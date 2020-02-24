PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион Фара признался в употреблении допинга

Четырехкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Мо Фара признался, что употреблял запрещенное вещество L-карнитин и не уведомил об этом антидопинговые организации.

В нарушении антидопинговых правил Фара признался комиссарам USADA, хотя ранее британец категорически отвергал обвинения в приеме препарата.

Читайте: Спортсменка доказала, что допинг к ней попал после контакта с мужчиной

Перед лондонским марафоном 2014 года главный медицинский директор по легкой атлетике Великобритании Роб Чакраверти четыре раза вводил L-карнитин в организм Фара.

Через шесть дней после инъекций Мохаммед не записал L-карнитин в своей форме допинг-контроля.

Стоит отметить, что действие L-карнитина на организм аналогично мельдонию.

Напомним, чемпионку Australian Open-2017 в миксте Эбигейл Спирс дисквалифицировали за допинг.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка