Четырехкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Мо Фара признался, что употреблял запрещенное вещество L-карнитин и не уведомил об этом антидопинговые организации.

В нарушении антидопинговых правил Фара признался комиссарам USADA, хотя ранее британец категорически отвергал обвинения в приеме препарата.

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Перед лондонским марафоном 2014 года главный медицинский директор по легкой атлетике Великобритании Роб Чакраверти четыре раза вводил L-карнитин в организм Фара.

Через шесть дней после инъекций Мохаммед не записал L-карнитин в своей форме допинг-контроля.

Стоит отметить, что действие L-карнитина на организм аналогично мельдонию.

Напомним, чемпионку Australian Open-2017 в миксте Эбигейл Спирс дисквалифицировали за допинг.