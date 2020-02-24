Чотириразовий олімпійський чемпіон та шестиразовий чемпіон світу Мо Фара зізнався, що вживав заборонену речовину L-карнітин та не повідомив про це антидопінгові організації.

У порушенні антидопінгових правил Фара зізнався комісарам USADA, хоча раніше британець категорично відкидав звинувачення у прийомі препарату.

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Перед лондонським марафоном 2014 року головний медичний директор з легкої атлетики Великої Британії Роб Чакраверті чотири рази вводив L-карнітин в організм Фара.

Через шість днів після ін’єкцій Мохаммед не записав L-карнітин у своїй формі допінг-контролю.

Варто відзначити, що дія L-карнітину на організм є аналогічною з мельдонієм.

Нагадаємо, чемпіонку Australian Open-2017 у міксті Ебігейл Спірс дискваліфікували за допінг.