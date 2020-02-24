PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Чотириразовий олімпійський чемпіон Фара зізнався у вживанні допінгу

Чотириразовий олімпійський чемпіон та шестиразовий чемпіон світу Мо Фара зізнався, що вживав заборонену речовину L-карнітин та не повідомив про це антидопінгові організації.

У порушенні антидопінгових правил Фара зізнався комісарам USADA, хоча раніше британець категорично відкидав звинувачення у прийомі препарату.

Читайте: Спортсменка довела, що допінг до неї потрапив після контакту з чоловіком

Перед лондонським марафоном 2014 року головний медичний директор з легкої атлетики Великої Британії Роб Чакраверті чотири рази вводив L-карнітин в організм Фара.

Через шість днів після ін’єкцій Мохаммед не записав L-карнітин у своїй формі допінг-контролю.

Варто відзначити, що дія L-карнітину на організм є аналогічною з мельдонієм.

Нагадаємо, чемпіонку Australian Open-2017 у міксті Ебігейл Спірс дискваліфікували за допінг.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка