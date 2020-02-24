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Факты / Спорт

Как проходит поминальная церемония, посвященная Коби Брайанту (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В Лос-Анджелесе прощаются с баскетболистом Коби Брайантом и его дочерью, которые погибли в результате крушения вертолета. Их тайно похоронили две недели назад.

Масштабная поминальная церемонию проходит в Staples Center, на домашней арене баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс, за который Брайант играл 20 лет.

Дата прощания, 24 февраля, символическая, ведь Коби играл под номером 24.

Читайте: Коби Брайанта с дочкой похоронили на закрытой церемонии в Калифорнии

Во время церемонии Аве Марию спела известная певица Кристина Агилера.

На трансляции видно, что все трибуны арены заняты, а стадион вмещает до 20 тыс. человек.

Напомним, 41-летний Коби Брайант погиб в авиакатастрофе частного вертолета Sikorsky S-76 близ Лос-Анджелеса. Вместе с ним погибли еще 8 человек, находившихся на борту, среди которых дочь баскетболиста Джианна.

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