Коби Брайанта с дочкой похоронили на закрытой церемонии в Калифорнии

Похороны пятикратного чемпиона НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джианны прошли 7 февраля в Мемориальном парке Pacific View в Корона-дель-Мар, штат Калифорния. Церемония была закрытой.

Об этом сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на свидетельства о смерти.

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По информации этого же издания, открытая церемония прощания с Брайантом и его дочерью состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе на арене Staples Center. Дата церемонии совпадает с игровым номером баскетболиста.

Напомним, 41-летний Брайант, его дочь и еще шесть человек погибли 26 января в авиакатастрофе частного вертолета Sikorsky S-76. В ночь на 29 января тела всех погибших были извлечены из-под обломков.

Ранее пожарная служба Лос-Анджелеса обнародовала аудиозапись с сообщениями свидетелей падения вертолета с баскетболистом Коби Брайантом на борту.