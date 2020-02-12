PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Коби Брайанта с дочкой похоронили на закрытой церемонии в Калифорнии

Похороны пятикратного чемпиона НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джианны прошли 7 февраля в Мемориальном парке Pacific View в Корона-дель-Мар, штат Калифорния. Церемония была закрытой.

Об этом сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на свидетельства о смерти.

Читайте: Спайк Ли почтил память Коби Брайанта на церемонии Оскар 2020

По информации этого же издания, открытая церемония прощания с Брайантом и его дочерью состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе на арене Staples Center. Дата церемонии совпадает с игровым номером баскетболиста.

Напомним, 41-летний Брайант, его дочь и еще шесть человек погибли 26 января в авиакатастрофе частного вертолета Sikorsky S-76. В ночь на 29 января тела всех погибших были извлечены из-под обломков.

Ранее пожарная служба Лос-Анджелеса обнародовала аудиозапись с сообщениями свидетелей падения вертолета с баскетболистом Коби Брайантом на борту.

Источник: Los Angeles Times

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка