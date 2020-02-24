Як проходить поминальна церемонія, присвячена Кобі Брайанту (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У Лос-Анджелесі прощаються з баскетболістом Кобі Брайантом і його дочкою, які загинули в результаті аварії вертольота. Їх таємно поховали два тижні тому.

Масштабна поминальна церемонію проходить в Staples Center, на домашній арені баскетбольного клубу Лос-Анджелес Лейкерс, за який Брайант грав 20 років.

Дата прощання, 24 лютого, символічна, адже Кобі грав під номером 24.

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Під час церемонії Аве Марію заспівала відома співачка Крістіна Агілера.

На трансляції видно, що всі трибуни арени зайняті, а стадіон вміщує до 20 тис. чоловік.

Нагадаємо, 41-річний Кобі Брайант загинув в авіакатастрофі приватного гелікоптера Sikorsky S-76 поблизу Лос-Анджелеса. Разом з ним загинуло ще 8 осіб, які були на борту, серед яких донька баскетболіста Джіанна.