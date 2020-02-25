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Факты / Спорт

Матч Интер – Лудогорец в Лиге Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса

Матч 1/16 финала Лиги Европы между Интером и болгарским Лудогорцем, который пройдет на Сан-Сиро в Милане 27 февраля, состоится без зрителей.

Такое решение было принято из-за вспышки коронавируса на севере Италии.

Лудогорец опубликовал решение УЕФА на своем сайте. Сначала болгарский клуб планировал привезти на матч в Милан 600 своих болельщиков, которые уже приобрели билеты на самолет.

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УЕФА отметил, что следит за ситуацией в северной части Италии и немедленно отреагирует, если она изменится.

Также без зрителей пройдет ближайший тур чемпионата Италии во всех дивизионах, кроме любительских. Таким образом, болельщики не увидят вживую игру 26-го тура между Ювентусом и Интером.

Сейчас в Италии зафиксировано семь летальных случаев из-за коронавируса. Всего зарегистрировано 230 случаев заражения.

Источник: PFC Ludogorets

Фото: Dreamstime

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