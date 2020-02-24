Акции Ювентуса резко упали из-за коронавируса

Итальянский футбол понес большие финансовые потери из-за вспышки коронавируса в Италии.

Больше всего от эпидемии пострадал туринский Ювентус. Акции бьянконери упали на 11%.

Стоит отметили, что Ювентус понес наибольшие потери среди всех итальянских компаний. Также большие потери понес модный дом Salvatore Ferragamo – акции упали на 9,5%.

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Ювентус – единственный из топ-клубов Серии А, который пострадал из-за эпидемии в Италии. Также туринскому клубу пришлось закрыть для посещения свой клубный музей до 29 февраля.

Напомним, ряд матчей 25-го тура итальянской Серии А отменили прошлого уикенда, а следующий тур скорее всего пройдет без зрителей. Также под угрозой ответный матч Интера и Лудогорца в 1/16 финала Лиги Европы, который должен пройти в Милане на Сан-Сиро.

Источник: Corriere della Sera