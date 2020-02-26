Мария Шарапова завершила карьеру

Российская теннисистка Мария Шарапова решила завершить спортивную карьеру.

Причиной такого решения спортсменки стали частые травмы, которые мешали ей вернуться на прежний уровень.

— Как можно оставить позади единственное жизни, которую знаешь? Как можно уйти из кортов, на которых тренировалась с детства, из игры, которую любишь. Игры, которая подарила тебе слезы и радость. Спорт, в котором ты нашла семью и болельщиков, которые были за тебя более 28 лет. Для меня это что-то новое. Теннис, я говорю до свидания, – призналась Шарапова.