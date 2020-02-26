Мария Шарапова завершила карьеру

Российская теннисистка Мария Шарапова решила завершить спортивную карьеру.
Причиной такого решения спортсменки стали частые травмы, которые мешали ей вернуться на прежний уровень.
— Как можно оставить позади единственное жизни, которую знаешь? Как можно уйти из кортов, на которых тренировалась с детства, из игры, которую любишь. Игры, которая подарила тебе слезы и радость. Спорт, в котором ты нашла семью и болельщиков, которые были за тебя более 28 лет. Для меня это что-то новое. Теннис, я говорю до свидания, – призналась Шарапова.
За теннисную карьеру 32-летняя Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 – в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA-2004.
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Tennis showed me the world—and it showed me what I was made of. It’s how I tested myself and how I measured my growth. And so in whatever I might choose for my next chapter, my next mountain, I’ll still be pushing. I’ll still be climbing. I’ll still be growing. Tennis—I’m saying goodbye.
Также Шарапова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде и одной из десяти теннисисток в истории, которая выиграла все турниры серии Grand Slam.
Ранее о завершении карьеры объявила датская теннисистка Каролин Возняцки.