Засветила кольцо: Шарапова намекнула на свадьбу с другом принца Гарри

Российская теннисистка Мария Шарапова выложила в Instagram-сториc видео, как она готовит, и случайно засветила кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
Был ли это намек на предстоящую свадьбу Шараповой или просто кольцо – поклонникам Марии остается пока только догадываться.
Спортсменка уже два года встречается с 40-летним британским бизнесменом Александром Гилксом, который является основателем аукционного дома Paddle8.
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За время своего романа с Гилксом Шарапова не поделилась пока ни одним общим фото в соцсетях, в отличие от Гилкса.
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Также Александр является хорошим другом принца Гарри, с которым подружился во время учебы в Итонском колледже, где закрутил непродолжительный роман с сестрой герцогини Кембриджской Кэтрин – Пиппой.
Гилкс ранее был женат на дизайнере Мише Нону. Вместе они были в течение 13 лет, но их брак продлился всего 4 года.
Ранее Факты ICTV писали, что форвард ПСЖ Неймар закрутил роман с 21-летней российской моделью и актрисой реалити-шоу Екатериной Сафаровой.