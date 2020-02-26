В FA подтвердили вероятность отмены Евро-2020 из-за коронавируса

Футбольная ассоциация Англии (FA) отслеживает потенциальное влияние вспышки коронавируса Covid-19 на чемпионат Европы по футболу 2020, а также вероятность его отмены или переноса.

В Лондоне на Уэмбли состоится семь матчей турнира, в том числе и финальная игра, в которой определится обладатель трофея чемпионов Европы. Учитывая эти и другие факторы, столицу Туманного Альбиона посетят более 100 тыс. болельщиков со всей Европы.

— Очевидно, что безопасность каждого, кто посещает наши мероприятия, является нашей первоочередной задачей. FA примет все советы и рекомендации и будет продолжать оценивать ситуацию вместе с нашими партнерами и заинтересованными сторонами, – сказал пресс-секретарь FA.

Ранее вице-президент УЕФА Мишель Уве заявил, что в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса существует вероятность отмены Евро-2020.

Читайте: Матч Интер – Лудогорец в Лиге Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса

Сейчас УЕФА следит за ситуацией в 12 странах, принимающих первый совместный чемпионат Европы.

Напомним, ВОЗ не видит оснований для отмены Олимпиады 2020 из-за коронавируса.