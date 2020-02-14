ВОЗ не видит оснований для отмены Олимпиады 2020 из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не видит оснований для отмены или переноса летних Олимпийских игр в 2020 году в Токио из-за китайского коронавируса Covid-19.

— Мы продолжим следить за ситуацией и китайцами, которые планируют прибыть сюда. Совет, который мы получили от ВОЗ, заключается в том, что нет никаких оснований для каких-либо чрезвычайных планов отмены или переноса Игр, – заявил член МОК Джон Коутс.

Из-за вспышки коронавируса в Китае ранее перенесли или отменили ряд международных соревнований. В частности перенесли Гран-при Формулы-1 в Макао, которое запланировано на апрель, а соревнования по регби в Гонконге и Сингапуре, которые должны состоятся весной пройдут в октябре.

Глава Оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио Есиро Мори заявил, что график проведения Игр не будет зависеть от распространения нового коронавируса.

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Мори отметил, что организаторы будут работать с правительством и спокойно реагировать на любые проблемы, возникающие из-за вируса Covid-19.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.