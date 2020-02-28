Зальцбург - Айнтрахт : смотреть видео и обзор матча Лиги Европы 2019/2020

Зальцбург – Айнтрахт – 2:2.

Ответный матч между австрийским Зальцбургом и немецким Айнтрахтом 1/16 финала Лиги Европы завершился ничьей.

Счет в матче открыл Зальцбург усилиями Ульмера. Австрийский защитник забил на 10 минуте точным ударом с угла штрафной в девятку. Дака записал на свой счет голевую передачу. 1:0.

Еще в первом тайме немцы смогли отыграться. Костич сделал навес в штрафную, а там Силва нанес голевой удар в левый угол ворот. 1:1.

Снова вывел свою команду вперед Онгюен уже во втором тайме. Футболист Зальцбурга перепрыгнул всю оборону и из пределов вратарской нанес точный удар головой в левый угол ворот. У голкипера не было шансов среагировать. 2:1.

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Но Айнтрахт вновь отыгрался. На 83 минуте Костич отправил мяч под правую штангу и не оставил вратарю ни единого шанса. 2:2.

В первом матче, который состоялся во Франкфурте на Коммерцбанк-Арена, Айнтрахт одержал разгромную победу над австрийцами со счетом 4:1. Поэтому именно немцы будут играть в 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, Шахтер прошел португальскую Бенфику по сумме двух матчей и сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.