Зальцбург - Айнтрахт: дивитися відео і огляд матчу Ліги Європи 2019/2020

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Факти / Спорт

Айнтрахт вибив Зальцбург із Ліги Європи

Зальцбург – Айнтрахт –  2:2.

Матч-відповідь між австрійським Зальцбургом та німецьким Айнтрахтом у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи завершився нічиєю.

Рахунок у матчі відкрив Зальцбург зусиллями Ульмера. Австрійський захисник забив на 10 хвилині точним ударом з кута штрафного в дев’ятку. Дака записав на свій рахунок гольову передачу. 1:0.

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Ще в першому таймі німці змогли відігратися. Костич зробив навіс у штрафний, а там Сілва завдав гольовий удар у лівий кут воріт. 1:1.

Знову вивів свою команду вперед Онгюен вже у другому таймі. Футболіст Зальцбурга перестрибнув усю оборону і з меж воротарського завдав точного удару головою в лівий кут воріт. У голкіпера не було шансів зреагувати. 2:1.

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Але Айнтрахт знову відігрався. На 83 хвилині Костич відправив м’яч під праву штангу і не залишив воротарю жодного шансу. 2:2.

У першому матчі, який відбувся у Франкфурті на Коммерцбанк-Арена, Айнтрахт здобув розгромну перемогу над австрійцями з рахунком 4:1. Тому саме німці гратимуть в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, Шахтар пройшов португальську Бенфіку за сумою двох матчів і зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Фото: Getty Images

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