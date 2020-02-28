Английский клуб Ньюкасл Юнайтед запретил персоналу и футболистам рукопожатие на базе клуба.

Причина такого запрета – вспышка коронавируса в мире.

— На клубной базе есть ритуал – все жмут друг другу руки каждое утро. Мы прекратили это по совету врача. К счастью, у нас есть замечательный врач, и он будет держать нас в курсе того, что мы должны делать. Мы, как и все остальные, постоянно смотрим телевизор, чтобы узнать, места расширения коронавируса, и будем надеяться, что ситуация не ухудшится в стране, – рассказал главный тренер сорок Стив Брюс.

Сейчас Ньюкасл имеет 31 очко и занимает чотинарнадцяту место в чемпионате Англии.

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В 28-м туре сороки примут на своем поле Бернли. Игра состоится 29 февраля в 17.00.

В мире от вспышки коронавируса Covid-19 пострадало уже 82 тыс. человек, умерло около 2800.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что делегация болгарского Лудогорца на матч с Интером приехала в защитных масках и перчатках.