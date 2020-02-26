







В масках и с перчатками: как Лудогорец приехал в Милан на игру с Интером / 4 фотографии

Также член тренерского штаба болгарке Иван Диас заявил, что после матча с Интером команда сразу же вылетит домой и не будет участвовать в послематчевых мероприятиях. Также Лудогорец попросил не контактировать футболистов с работниками отеля, где остановился клуб.

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В первом матче команд, который состоялся в Болгарии, победу со счетом 2:0 праздновал Интер.

По состоянию на 26 февраля в Италии зафиксировано 322 случая заражения вирусом Covid-19, а количество смертей увеличилось до одиннадцати.

Напомним, ранее стало известно, что матч Интер – Лудогорец пройдет без зрителей.

Фото: Daniele Mari