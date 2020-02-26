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Факты / Спорт

В масках и с перчатками: как Лудогорец приехал в Милан на игру с Интером

Миланский Интер сыграет с болгарским Лудогорцем в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Встреча пройдет в Милане на Сан-Сиро 27 февраля.

В Милан делегация болгарского клуба прибыла в защитных масках из-за вспышки коронавируса в северных регионах Италии. Таким образом Лудогорец решил прибегнуть к усиленным мерам безопасности.

Стоит отметить, что некоторые члены делегации и футболисты одели гигиенические перчатки.

  • Футболисты Лудогорца в масках
  • Футболисты Лудогорца в масках
  • Футболисты Лудогорца в масках
  • Футболисты Лудогорца в масках
  • Футболисты Лудогорца в масках
  • Футболисты Лудогорца в масках
  • Футболисты Лудогорца в масках
  • Футболисты Лудогорца в масках
В масках и с перчатками: как Лудогорец приехал в Милан на игру с Интером / 4 фотографии

Также член тренерского штаба болгарке Иван Диас заявил, что после матча с Интером команда сразу же вылетит домой и не будет участвовать в послематчевых мероприятиях. Также Лудогорец попросил не контактировать футболистов с работниками отеля, где остановился клуб.

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В первом матче команд, который состоялся в Болгарии, победу со счетом 2:0 праздновал Интер.

По состоянию на 26 февраля в Италии зафиксировано 322 случая заражения вирусом Covid-19, а количество смертей увеличилось до одиннадцати.

Напомним, ранее стало известно, что матч Интер – Лудогорец пройдет без зрителей.

Фото: Daniele Mari

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