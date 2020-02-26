Миланский Интер сыграет с болгарским Лудогорцем в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Встреча пройдет в Милане на Сан-Сиро 27 февраля.
В Милан делегация болгарского клуба прибыла в защитных масках из-за вспышки коронавируса в северных регионах Италии. Таким образом Лудогорец решил прибегнуть к усиленным мерам безопасности.
Стоит отметить, что некоторые члены делегации и футболисты одели гигиенические перчатки.
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В масках и с перчатками: как Лудогорец приехал в Милан на игру с Интером / 4 фотографии
Также член тренерского штаба болгарке Иван Диас заявил, что после матча с Интером команда сразу же вылетит домой и не будет участвовать в послематчевых мероприятиях. Также Лудогорец попросил не контактировать футболистов с работниками отеля, где остановился клуб.
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В первом матче команд, который состоялся в Болгарии, победу со счетом 2:0 праздновал Интер.
По состоянию на 26 февраля в Италии зафиксировано 322 случая заражения вирусом Covid-19, а количество смертей увеличилось до одиннадцати.
Напомним, ранее стало известно, что матч Интер – Лудогорец пройдет без зрителей.
Фото: Daniele MariТеги: Интер, Коронавірус COVID-19, Ліга Європи, ЛудогорецЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…Загружается…
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