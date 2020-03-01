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Факты / Спорт

Я буду верен вере православной: Усик причастился у Онуфрия

Александр Усик причастился в Прощеное воскресенье у митрополита Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрия.

Боксер опубликовал фотографию с митрополитом и стих, в котором попросил Всевышнего отпустить его грехи.

Прости меня, Всевышний, ой прости

И огради меня от тяжести душевной, прости и отпусти ты мне грехи.

Перед тобой стою я на коленях,

Я знаю грешен я не по годам

Но где найти дорогую ту без мрака.

Я за тобою по твоим стопам готов идти, чтоб не облаяла собака.

Прости родных, прости родную, прости всех тех кто рядышком со мной, молю тебя не посылай на муки детей моих, за мой неверный ход.

Я буду верен вере православной

Я буду верен и семье своей, стране я буду верен постоянно.

Прошу тебя прости за все ты мне.

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Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

К слову, в январе Усика остановили киевские патрульные, когда он ехал за рулем. Полицейский попросил боксера показать документы, и спросил, как у него дела.

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