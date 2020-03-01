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Факти / Спорт

Я буду вірний вірі православній: Усик причастився у Онуфрія

Олександр Усик причастився в Прощену неділю у митрополита Української Православної церкви (Московського патріархату) Онуфрія.

Боксер опублікував фотографію з митрополитом і вірш, в якому попросив Всевишнього відпустити його гріхи.

Прости мене, Всевишній, ой прости

І захисти мене від тяжкості душевної, прости і відпусти ти мені гріхи.

Перед тобою стою я на колінах,

Я знаю грішний я не по роках

Але де знайти дорогу ту без мороку.

Я за тобою по твоїх стопах готовий йти, щоб не облаяла собака.

Прости рідних, прости рідну, прости всіх тих, хто поряд зі мною, молю тебе не посилай на муки дітей моїх, за мій не вірний хід.

Я буду вірний вірі православній

Я буду вірний і сім’ї своїй, країні я буду вірний постійно.

Прошу тебе прости за все ти мені.

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Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

До слова, у січні Усика зупинили київські патрульні, коли він їхав за кермом. Поліцейський попросив боксера показати документи, і запитав, як у нього справи.

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