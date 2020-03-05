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Факты / Спорт

Роналдиньо задержали в Парагвае из-за въезда в страну по поддельным документам

Легенда каталонской Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо задержан полицией Парагвая по обвинению в подделке документов.

Бразилец прилетел в Асунсьон, чтобы принять участие в благотворительном мероприятии. Полиция пришла в номер Роналдиньо с обысками и нашла поддельные документы. Роналдиньо и его брату позволили находиться в отеле, но они остаются под следствием. 5 марта они будут давать показания в прокуратуре.

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Еще один человек, который сопровождал братьев, арестован. Задержанные уверяют, что именно он обманул их и должен понести ответственность.

В 2018 году Рональдиньо лишили загранпаспорта из-за неуплаты налогов. При строительстве дома на берегу озера в Порту-Алегри футболист нарушил природоохранное законодательство и получил штраф в размере $ 2200000.

Источник: ESPN

Фото: Dreamstime

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