В Англии футболиста приговорили к пожизненному за изнасилование и убийство подруги

Полупрофессионального футболиста Джозефа Тревора, который выступал за команду Ньюкасл Таун, приговорили к пожизненному заключению за убийство и изнасилование своей школьной подруги, 18-летней Меган Ньютон.

Убийство произошло в апреле 2019 года. Ньютон пригласила Тревора, который был сильно пьян и в состоянии наркотического опьянения, из жалости. Ведь он не мог самостоятельно добраться домой.

Между молодыми людьми возник конфликт, в результате которого Тревор изнасиловал Ньютон. Затем он задушил девушку и нанес девять ножевых ударов в спину, оставив ее обнаженное и окровавленное тело на кровати.

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Затем Тревора заметили на мосту в направлении Сток-он-Трент.

Соседи девушки обнаружили окровавленные ключи Меган, которые Тревор выбросил, когда оставил ее квартиру. Именно они и нашли тело жертвы.

Судья Стаффордського королевского суда приговорил Джозефа Тревора к пожизненному заключению с минимальным сроком 21 год. Также его внесли в реестр сексуальных преступников пожизненно.

Напомним, трех испанских футболистов приговорили к 38 годам за изнасилование несовершеннолетней.

Источник: Daily Star