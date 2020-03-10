Майли Сайрус отменила свое выступление на Гран-при Австралии Формулы-1

Американская певица Майли Сайрус не выступит в рамках уик-энда Гран-при Австралии. Исполнительница решила отказаться от поездки в Мельбурн из-за ситуации с коронавирусом в мире.

— Я очень разочарована, но я должна так сделать ради здоровья и безопасности своего коллектива, – написала Сайрус в Twitter.

I am so disappointed to not be there, but I have to do what is right to protect the health and safety of my band and crew. I will still be making a donation to help the victims of the Australian bush fire. I’m sorry to miss everyone in Australia, but I will be back soon. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) March 10, 2020

Также певица добавила, что сделает пожертвование в фонд борьбы с последствиями пожаров Австралии и пообещала, что вскоре вернется в Мельбурн.

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Новый сезон Формулы-1 стартует 15 марта. Первый этап Гран-при должен пройти в Мельбурне.

Позже промоутер Гран-при Австралии Эндрю Уэстакотт заявил, что уважает решение Сайрус, а все средства за билеты вскоре будут возвращены.

Вспышку коронавируса зафиксировали в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным от вируса в мире умерло более 4 тыс. человек, а общее количество инфицированных превысило 113 тыс., из них 63 тыс. выздоровели.

Ранее сообщалось, что старт Формулы-1 могут отложить до мая из-за коронавируса.

История: The Irish Sun