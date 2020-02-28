В Формуле-1 могут отложить старт сезона до мая из-за коронавируса

Представители команд Формулы-1, а также некоторые организаторы этапов по кольцевым автогонкам опасаются, что новый сезон Ф-1 может стартовать с серьезным опозданием.

Календарь соревнований может подвергнуться изменениям из-за эпидемии коронавируса в мире.

Так, представитель Гран-при Вьетнама отметил, что, если ситуация ухудшится, первый в истории Формулы-1 этап в Ханое придется отменить.

— Если в марте ситуация ухудшится, возможно, мы отменим этап. Не могу утверждать со стопроцентной уверенностью, что Гран-при состоится.

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Также премьер-министр страны поручил МИД страны закрыть границы для путешественников из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Серьезные ограничения в авиасообщении ввели и в Бахрейне, где уже зафиксировано несколько случаев заболевания.

— Коронавирус влияет. Это касается Австралии и Бахрейна в том числе. Правительство Австралии уже запрещает своим гражданам совершать пересадки в Сингапуре и Гонконге. Вирус может бросить вызов нашему спорту, – сказал советник команды Red Bull Racing.

Также ситуацией обеспокоены в Haas и Alfa Romeo. Ряд источников сообщает, что старт чемпионата могут отложить до Гран-при Нидерландов, то есть до мая.

Впрочем, глава Формулы-1 Чейз Кэри уверяет, что этапы в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме состоятся согласно расписанию.

Ранее из-за коронавируса перенесли этап Формулы-1 в китайском Шанхае, который должен был пройти с 17 по 19 апреля.