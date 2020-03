Майлі Сайрус скасувала свій виступ на Гран-прі Австралії Формули-1

Американська співачка Майлі Сайрус не виступить в рамках вікенду Гран-прі Австралії. Виконавиця вирішила відмовитися від поїздки до Мельбурна через ситуацію з коронавірусом у світі.

I am so disappointed to not be there, but I have to do what is right to protect the health and safety of my band and crew. I will still be making a donation to help the victims of the Australian bush fire. I’m sorry to miss everyone in Australia, but I will be back soon.

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) March 10, 2020