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Факти / Спорт

Майлі Сайрус скасувала свій виступ на Гран-прі Австралії Формули-1

Американська співачка Майлі Сайрус не виступить в рамках вікенду Гран-прі Австралії. Виконавиця вирішила відмовитися від поїздки до Мельбурна через ситуацію з коронавірусом у світі.

— Я дуже розчарована, але я повинна так зробити заради здоров’я та безпеки свого колективу, – написала Сайрус у Twitter.

Також співачка додала, що зробить пожертву у фонд боротьби з наслідками пожеж Австралії та пообіцяла, що невдовзі повернеться в Мельбурн.

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Новий сезон Формули-1 стартує 15 березня. Перший етап Гран-прі має пройти у Мельбурні.

Пізніше промоутер Гран-прі Австралії Ендрю Вестакотт заявив, що поважає рішення Сайрус, а всі кошти за квитки невдовзі будуть повернені.

Спалах коронавірусу зафіксували в китайському Ухані у грудні 2019 року. За останніми даними від вірусу у світі померло понад 4 тис. осіб, а загальна кількість інфікованих перевищила 113 тис., з них 63 тис. одужали.

Раніше повідомлялося, що старт Формули-1 можуть відкласти до травня через коронавірус.

Джерело: The Irish Sun

Фото: Dreamstime

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