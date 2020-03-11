ПСЖ и Боруссия Дортмунд встречались в рамках матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже на стадионе Парк-де-Пренс и закончилась победой ПСЖ со счетом 2:0.

Счет в матче на 28 минуте открыл Неймар. На дополнительной минуте в конце первого тайма (45+1) еще одним голом в ворота соперника отметился Хуан Бернат.

Игроки Боруссии Дортмунд забитыми голами в игре не отличились.

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Напомним, это был второй матч команд. Первый закончился со счетом 2:1 в пользу Боруссии.

Соответственно, по результатам матча ПСЖ вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Заметим, матч из-за коронавируса прошел без болельщиков.

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