ПСЖ и Боруссия Дортмунд встречались в рамках матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже на стадионе Парк-де-Пренс и закончилась победой ПСЖ со счетом 2:0.
Счет в матче на 28 минуте открыл Неймар. На дополнительной минуте в конце первого тайма (45+1) еще одним голом в ворота соперника отметился Хуан Бернат.
Игроки Боруссии Дортмунд забитыми голами в игре не отличились.
Читайте: Лига чемпионов-2019/20: календарь и результаты матчей
Напомним, это был второй матч команд. Первый закончился со счетом 2:1 в пользу Боруссии.
Соответственно, по результатам матча ПСЖ вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Заметим, матч из-за коронавируса прошел без болельщиков.
Ранее Факты ICTV писали, что РБ Лейпциг разгромил Тоттенхэм и впервые в своей истории вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.