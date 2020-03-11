PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

ПСЖ вибив Боруссію Дортмунд з Ліги чемпіонів

ПСЖ та Боруссія Дортмунд зустрічалися в рамках матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Парижі на стадіоні Парк-де-Пренс і закінчилася перемогою ПСЖ з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі на 28 хвилині відкрив Неймар. На додатковій хвилині в кінці першого тайму (45+1) ще одним голом у ворота суперника відзначився Хуан Бернат.

Гравці Боруссії Дортмунд забитими голами у грі не відзначилися.

Читайте: Ліга чемпіонів-2019/20: календар та результати матчів

Нагадаємо, це був другий матч команд. Перший закінчився рахунком 2:1 на користь Боруссії.

Відповідно, за результатами матчу ПСЖ вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Зауважимо, матч через коронавірус відбувся без вболівальників.

Раніше Факти ICTV писали, що РБ Лейпциг розгромив Тоттенгем і вперше у своїй історії вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка