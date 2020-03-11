ПСЖ та Боруссія Дортмунд зустрічалися в рамках матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Парижі на стадіоні Парк-де-Пренс і закінчилася перемогою ПСЖ з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі на 28 хвилині відкрив Неймар. На додатковій хвилині в кінці першого тайму (45+1) ще одним голом у ворота суперника відзначився Хуан Бернат.

Гравці Боруссії Дортмунд забитими голами у грі не відзначилися.

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Нагадаємо, це був другий матч команд. Перший закінчився рахунком 2:1 на користь Боруссії.

Відповідно, за результатами матчу ПСЖ вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Зауважимо, матч через коронавірус відбувся без вболівальників.

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