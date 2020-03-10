РБ Лейпциг впервые в своей истории вышел в 1/4 Лиги чемпионов УЕФА. Немецкий клуб на домашней РБ Арена победил со счетом 3:0 английский Тоттенхэм.
РБ Лейпциг: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг Мукиэле, Лаймер, Забитцер, Анхелиньо — Вернер, Шик, Нкунку.
Запасные: Мвого, Хайдара, Адамс, Лукман, Ольмо, Поульсен, Форсберг.
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Тоттенхэм: Льорис – Алдервейрелд, Танганга, Дайер – Орье, Сессеньон, Ло Чельсо, Уинкс – Ламела, Лукас Моура, Алли
Запасные: Гассанига, Вертонген, Скипп, Фернандеш, Пэрротт, Ндомбеле, Фэган-Уолкотт.
Первый гол в ворота Тоттенхэма прилетел на 10 минуте от Забитцера, а на 21-й он оформил дубль. Еще один мяч на 87 минуте забил Форсберг.
Напомним, РБ Лейпциг 19 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов одержал минимальную победу на выезде над прошлогодним финалистом турнира Тоттенхэмом.