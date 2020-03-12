Форвард Сампдории Габбьядини заболел коронавирусом

Форвард итальянской Сампдории Маноло Габбьядини стал вторым футболистом из чемпионата Италии, который заразился коронавирусом.
28-летний футболист сдал положительный тест на Covid-19.
У Габбьядини повышенная температура, но он чувствует себя хорошо. Сейчас Габбьядини изолирован.
Читайте: Чемпионат Испании по футболу приостановили на две недели из-за коронавируса
После того, как клуб из Генуи сообщил о заражении футболиста, Маноло написал небольшой пост в Twitter, отметив, что чувствует себя хорошо.
— Я хочу поблагодарить всех, кто писал мне, я уже получил много сообщений. Я все еще хочу сказать вам, что я чувствую себя хорошо, поэтому не волнуйтесь. Соблюдайте все правила, оставайтесь дома и все решится, — написал Габбьядини.
Sono risultato positivo anche io al Coronavirus. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà. pic.twitter.com/YIa9knMAK8
— Manolo Gabbiadini (@Mgabbia23) March 12, 2020
Ранее коронавирус обнаружили у футболиста туринского Ювентуса Даниэле Ругани. Позже игрок рассказал о состоянии своего здоровья в Instagram и попросил не волноваться.
Источник: Sampdoria