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Факты / Спорт

Форвард Сампдории Габбьядини заболел коронавирусом

Форвард итальянской Сампдории Маноло Габбьядини стал вторым футболистом из чемпионата Италии, который заразился коронавирусом.

28-летний футболист сдал положительный тест на Covid-19.

У Габбьядини повышенная температура, но он чувствует себя хорошо. Сейчас Габбьядини изолирован.

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После того, как клуб из Генуи сообщил о заражении футболиста, Маноло написал небольшой пост в Twitter, отметив, что чувствует себя хорошо.

— Я хочу поблагодарить всех, кто писал мне, я уже получил много сообщений. Я все еще хочу сказать вам, что я чувствую себя хорошо, поэтому не волнуйтесь. Соблюдайте все правила, оставайтесь дома и все решится, — написал Габбьядини.

Ранее коронавирус обнаружили у футболиста туринского Ювентуса Даниэле Ругани. Позже игрок рассказал о состоянии своего здоровья в Instagram и попросил не волноваться.

Источник: Sampdoria

Фото: Dreamstime

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