Руководство испанской Ла Лиги приняло решение приостановить розыгрыш Примеры и Сегунды минимум на две недели.

Соответствующее решение было принято властями в связи с распространением в стране коронавируса Covid-19. Об этом говорится в Королевском указе 664/1997 от 12 мая.

Ранее из-за увеличения количества зараженных людей в Испании решили проводить матчи без зрителей. За закрытыми трибунами прошло уже три матча Лиги чемпионов, а в Лиге Европы отменили следующие встречи: Интер — Хетафе, Севилья — Рома.

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Вспышку Covid-19 зафиксировали в китайской провинции Ухань в декабре прошлого года. По последним данным, от него умерло более 4,6 тыс. человек.

Напомним, футболист туринского Ювентуса Даниэле Ругани заразился коронавирусом. Позже 25-летний защитник в Instagram рассказал о состоянии своего здоровья, отметив, что чувствует себя хорошо.

Источник: La Liga