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Факты / Спорт

Чемпионат Франции по футболу приостановили из-за пандемии Covid-19

Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) единогласно принял решение о приостановлении розыгрыша чемпионата Франции по футболу (Лиги 1), Лиги 2 и низших дивизионов.

Решение о прекращении сезона-2019/20 было принято на заседании организации, которое состоялось в пятницу.

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В заявлении сказано, что важно сдержать распространение вируса и избегать мест с массовым скоплением людей. Решение вступает в силу с 13 марта.

— Учитывая угрозу здоровью всех причастных из-за пандемии коронавируса, совет директоров LFP принял решение приостановить регулярные чемпионаты Лиги 1 и Лиги 2 на неопределенный срок до поры, пока ситуация не наладится, — говорится в заявлении на официальном сайте LFP.

Также указано, что в следующий раз совет директоров LFP соберется после встречи УЕФА, которая запланирована на 17 марта.

Ранее чемпионат Испании по футболу приостановили на две недели.

Источник: LFP

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